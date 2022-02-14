Ambulans uçak Hüseyin öğretmen için havalandı

Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı, bu kez Tireli Lise Müdürü Hüseyin Çamlıca (58) için havalandı. Avrupa Birliği projesi için öğrencileriyle birlikte gittiği Almanya'da yaklaşık 1 ay önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çamlıca, sağlık durumunun stabil olmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Berlin'den İzmir'e getirildi. Çamlıca'nın tedavisine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde devam edileceği bildirildi.

EĞİTİM İÇİN GİTMİŞTİ

Eğitim projesi için öğrencileriyle birlikte Almanya'da bulunan tecrübeli eğitimci, beyin kanaması sonucu Berlin'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Son günlerde sağlık durumunun nakil için elverişli duruma gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Müdür Çamlıca için özel olarak Türkiye'den havalanan ambulans uçak, Almanya'nın Berlin havalimanına indi. Nakil için havaalanında ambulansın içinde hazır bekletilen Çamlıca, sağlıkçılar tarafından hava ambulansına bindirildi. Uzman doktorlar ve sağlık ekibi gözetiminde havalanan jet yaklaşık 1 buçuk saat sonra İzmir Adnan Menderes Hava Limanın ulaştı. Uçaktan, kara ambulansına alınan müdür Çamlıca tedavisinin son aşaması için Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.





TALİMATI BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, Başkan Erdoğan'ın süreci yakından izlediğini ve Hüseyin Çamlıca'nın ülkeye nakli için bizzat talimat verdiğini söyledi. Falakalı, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ da süreci koordine etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hüseyin hocamız, tedavisinin ardından en kısa canından çok sevdiği öğrencilerine kavuşacak" dedi.

NADİR UYSAL