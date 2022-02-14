İzmir elektrik kesintisi 14 Şubat Pazartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik'İn duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 14 Şubat Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 14 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik'İn duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 14 Şubat Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAH. TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
14.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI BAHADIR, HACI SINAN, ŞEHITLER, ZIYA PAŞA CADDELERI İLE SOKULLU, ORHAN GAZI, ULUBATLI HASAN, ŞEHIT CEVDET AYGÜN,HELVACIOĞLU, MENEKŞE SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-02
BAYRAKLI
14.02.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,2140,2140/1-2-3-8-9-10-11-13-15- 17,2154/1,2148/1-2, 2148, 2156 VE 2146 SOKAKLAR CİVARI
BEYDAĞ
14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "BEYDAĞ İLÇESI HALIKÖY MAH. OVACIK MEVKII"
BUCA
4.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,585/2,AYDIN HATBOYU CADDESİ,548/9,585/3 SOKAKLAR VE CİVARLARI
ÇİĞLİ
14.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,8050, 8819, 8849 SOKAKLAR VE CİVARI
14.02.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,GAZİ ÇİÇEK CADDESİ,428 - 128 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
14.02.2022 09:00 16:00 AG Arıza Bakım Onarım BOZKÖY MAH. BOZ KÖY TAMAMI L-53
KARŞIYAKA
14.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6330,6323/1,6322,6323,6323/2,6326 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
14.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
14.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4
14.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI L-374
ÖDEMİŞ
14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖDEMIŞ İLÇESI ÜÇEYLÜL+UMURBEY+KAZANLI+BALABANLI+YOLÜSTÜ+GERELI+ÇAMLICA+BOZCAYAKA+KONAKLI+OVAKENT+MESCITLI+BADEMLI+KEMENLER+PIRINÇÇI+BIÇAKÇI MAHALLELERI
14.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN
14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TÜRKMEN MAH. KANARYA,KUTLU,SÜMER,KURU,DOSTLUK,GÖKMEN SOKAKLAR VE ÇEVRESI,
TİRE
14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "TIRE İLÇESI YEĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI OVA MEVKII"
14.02.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım TIRE İLÇESI DALLIK, BÜYÜK KEMER DERE, KÜÇÜK KEMER DERE, YAMANDERE MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
14.02.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TIRE İLÇESI ÇOBANKÖY, YENIŞEHIR, OSMANCIK,SARUHANLI EĞRIDERE MAHALLELERI TAMAMINDA
14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇOBANKÖY MAHALLESI TR-1 VE TR-2 TRAFOLARI TAMAMINDA
URLA
14.02.2022 08:00 11:00 AG A3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması SIRA MAH. 2. EĞRI, 2. ÜÇEVLER, CANDAK, DIK YOKUŞ, DÜNYA, EĞRI, KAYA, YAPRAK VE YIĞIT SOKAKLARDIR. TR-13 B VE C KOLLARI
14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KUŞÇULAR MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE ÖZEL TRAFOLU ABONELERIMIZDIR.