İzmir elektrik kesintisi 14 Şubat Pazartesi

TİRE

14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma "TIRE İLÇESI YEĞENLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERI OVA MEVKII"

14.02.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım TIRE İLÇESI DALLIK, BÜYÜK KEMER DERE, KÜÇÜK KEMER DERE, YAMANDERE MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA

14.02.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma TIRE İLÇESI ÇOBANKÖY, YENIŞEHIR, OSMANCIK,SARUHANLI EĞRIDERE MAHALLELERI TAMAMINDA

14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇOBANKÖY MAHALLESI TR-1 VE TR-2 TRAFOLARI TAMAMINDA



URLA

14.02.2022 08:00 11:00 AG A3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması SIRA MAH. 2. EĞRI, 2. ÜÇEVLER, CANDAK, DIK YOKUŞ, DÜNYA, EĞRI, KAYA, YAPRAK VE YIĞIT SOKAKLARDIR. TR-13 B VE C KOLLARI

14.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KUŞÇULAR MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE ÖZEL TRAFOLU ABONELERIMIZDIR.

