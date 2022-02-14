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Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerine dair merak edilenleri araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları....

14.02.2022, 10:22

İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

İzmir'de bugün birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait su kesintisi detaylarını duyurdu. İşte 14 Şubat Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

ALİAĞA KARAKÖY
14.02.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ALİAĞA YENİ
14.02.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

BERGAMA ULUCAMİİ, TALATPAŞA
14.02.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ
14.02.2022 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR
14.02.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

GÜZELBAHÇE SİTELER
14.02.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR KİBAR, DEVRİM, GÜNALTAY
14.02.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

KARABURUN BOZKÖY
14.02.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ UMURCALI, ŞEMSİLER, YENİ, İSTİKLAL, CUMHURİYET
14.02.2022 saat 09:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ALTINTAŞ, ATİLLA, BARBAROS
14.02.2022 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA KALABAK
14.02.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

MENEMEN EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE, YAYLA, KIR
14.02.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN YAHŞELLİ
14.02.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, YOLÜSTÜ, GERELİ, ÇAMLICA, BOZCAYAKA, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, BADEMLİ, KEMENLER, PİRİNÇÇİ
14.02.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.