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İzmir İZSU su kesintisi 14 Şubat Pazartesi

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar su kesintilerine dair merak edilenleri araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 14 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları....