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İzmir'de köpek tartışması şiddete dönüştü

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, sahilde iki kadın ve erkek arasında başlayan köpek tartışması şiddete dönüştü. Kadın tekme, erkek tokat attı! Görüntüler, sosyal medyada da çok konuşuldu.

İHA

14.02.2022, 17:33

İzmir’de köpek tartışması şiddete dönüştü

Olay, geçtiğimiz günlerde Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan A.E.Ş isimli vatandaş, iddialara göre köpeklerin kendisine havlamasından rahatsız oldu. Vatandaşın köpekleri korkutarak uzaklaştırmaya çalıştığını farkeden iki kadın, tepki göstererek adamı uyardı. Köpeklerden birinin adamı bacağından ısırmasıyla tansiyon biranda yükseldi.



TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
A.E.Ş ile kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda şiddete dönüştü. Kadınlardan birinin tekmesine maruz kalan adam kadınlara tekme ve tokat atıp kaçarak uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. İki kadının adamdan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine şahsın jandarma tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.