İzmir’de skandal kongre

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, partisinin İzmir'de gerçekleşen olağan kongresinde konuşma yaptığı sırada teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlar dikkat çekti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İzmir'de gerçekleşen olağan kongresinde skandal görüntüler yer aldı. İzmir'de HDP 4. Olağan Kongresi'nde partililere seslenen Buldan, HDP'siz bir siyaset anlayışının olamayacağını söyledi. Buldan, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin toplantısına HDP'nin davet edilmemesine değinerek 6 partiden biri hariç diğerinin oy toplamının HDP'nin yarısı edemeyeceğini savundu. Kongredeki sloganlar terör bağlantısını yeniden gözler önüne sererken, Buldan'ın konuşma yaptığı salonda teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. "Biji serok Apo" sloganlarının yükseldiği salonda diğer muhalefet partilerine yönelik eleştiri sırasında partililer yuhalayarak Buldan'a destek gösterisinde bulundu.