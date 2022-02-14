  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de şüpheli ölüm! 21 yaşındaki genç kız...

İzmir'de şüpheli ölüm! 21 yaşındaki genç kız...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda 21 yaşındaki Duygu A. fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yapılan yüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

DHA

14.02.2022, 08:44

İzmir’de şüpheli ölüm! 21 yaşındaki genç kız...

İddiaya göre, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde, Duygu Huriye A. dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürüldü. Duygu Hariye A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karın şişliği şikayeti ile doktora gitti! Hayatının şokunu yaşadı