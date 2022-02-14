Sürekli, Alsancak’ta esnafla bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka'da bazı eski dönem ilçe belediye başkanlarıyla buluşmasının ardından Konak'ta Mardin Ziyaretliler Köyü Derneği, Konak Kızılay Şubesi yöneticileri ve Alsancak esnafıyla bir araya geldi. Sürekli ziyaretlerde "20 yıllık iktidarımızda, durmadan çalışarak başarıya ulaştık. AK belediyecilik, farkını hep ortaya koydu. İnşallah İzmir'i büyük oranda gerçek belediyecilikle buluşturacağız" dedi. Sürekli şunları söyledi: "AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi nasıl hiçbir sorunun altında bırakmadıysak, yine bırakmayacağız. Yatırım kaynaklarımızı sosyal yardımlara kaydırıyoruz. Çok daha fazla sayıda vatandaşımıza destek vereceğiz. 20 yıl boyunca nasıl hep düze çıkıp, istikrar sağlayıp, gelişmeyi sürekli kıldıysak yine öyle olacak."