Urla’da o bölge sit alanı oldu

İzmir'in Urla ilçesindeki SİT statüsündeki askeri bölgede yapılan kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan tarihi kalıntı bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bölge 1'inci derece arkeolojik SİT ilan edildi.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre İzmir'deki arkeolojik SİT alanlarına bir yenisi daha eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yaptığı incelemeler sonucunda İzmir'in turizm merkezlerinden biri olan Urla'da bir bölgeyi 1'inci derece arkeolojik SİT alanı ilan etti. İlçenin Kuşçular Mahallesi sınırları içinde kalan Azmak Mevkii'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonucunda yapılan incelemeler sonucunda bakanlık uzmanları bölgede tarihi duvar kalıntısı bulundu. Aynı zamanda askeri yasak bölge ve nitelikli doğal koruma alanı içinde kalan bölge kararla birlikte koruma altına alındı. Karar tapuya şerh düşülecek ve bölge için koruma amaçlı imar planları hazırlanacak.