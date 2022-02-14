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Haberler İzmir Vali Köşger'den sevindiren açıklama: İzmir'de vaka sayısında ciddi düşüş var

Vali Köşger'den sevindiren açıklama: İzmir'de vaka sayısında ciddi düşüş var

Koronavirüs ile mücadele ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Aşılanma oranının artması ve alınan tedbirler ile vaka sayılarında düşüşler yaşanıyor. İzmir de vaka sayısında düşüş yaşanan kentler arasında yerini aldı. Vali Yavuz Selim Köşger, 'Bakanlık tarafından açıklanan rakamlar bir hafta önceki rakamlar, şu an kentteki vakalarda ciddi bir düşüş söz konusu' dedi.

DHA

14.02.2022, 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022, 12:31

Vali Köşger’den sevindiren açıklama: İzmir’de vaka sayısında ciddi düşüş var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının son bir haftada İzmir'de, 961.57'den 1229.37'ye yükseldiği açıklandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bakanlığın açıkladığı rakamlar 1 hafta önceki rakamlar. Şu an vaka sayısında ciddi bir düşüş söz konusu. Hastanelerdeki servis ve yoğun bakım ünitelerinde de olumsuzluk yok. Buna rağmen vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Dikkatli olsunlar, kişisel korunma önlemlerini ihmal etmesinler" dedi.

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! İzmir ve Ege'de son durum ne?