21 yaşındaki Duygu uyuşturucu kurbanı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sevgilisinin evinde uyuşturucu alarak fenalaşan 21 yaşındaki Duygu Huriye Altınkaynak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edilen genç kızın erkek arkadaşı Tayfun B. (24) polis tarafından gözaltına alındı. Genç kızın ailesi ve yakınları acı haberle yıkıldı.

ERKEK ARKADAŞINDA KALDI

Üzücü olay Ödemiş'te Bengisu mahallesi, Sümbül Sokakta bulunan evde meydana geldi. Duygu Huriye Altınkaynak, sevgilisi Tayfun B'ye ait eve geldi, genç sevgililer burada bir süre uyuşturucu alemi yaptıktan sonra geceyi birlikte geçirdiler. Ancak 21 yaşındaki Duygu Huriye Altınkaynak, sabaha karşı birden fenalaştı ve erkek arkadaşından yardım istedi. Genç kızın iyi olmadığını fark eden Tayfun B. ise 112 acil servisi arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baygın haldeki Duygu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan ve daha önce de korona virüsüne yakalandığı öğrenilen Duygu'nun ayrıca şeker hastası da olduğu ve kanında uyuşturucu madde bulunduğu ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Bir süredir uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak rapor beklenirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları ise yasa boğuldu. Duygu'nun birlikte uyuşturucu aldığı ve geceyi birlikte geçirdiği sevgilisi Tayfun B. ise polis tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

SEVAL KONURALP