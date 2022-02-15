Acılı haladan yürek yakan paylaşım

İZMİR'DE otoparkta halasının kullandığı arabanın altında ezilen 8 yaşındaki Eymen Kara hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra psikolojik destek alan ve intihara kalkıştığı ifade edilen haladan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Paylaşımda "Hayallerin yarım kalır ya. Tarifi zor, anlatmak imkansız. Çok yanarsın ama duman çıkmaz. Çok kanarsın ama kimse göremez öyle bir şey bu sevgilim" ifadeleri yer aldı.

Yürek yakan olay 1 Ağustos 2020'de Bayraklı'da meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın aracından indi. Ancak bu sırada Eymen yere düştü ve halası üzerinden geçti. Aracın altında kalan talihsiz çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. ■ METİN BURMALI