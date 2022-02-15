Büyükşehir’de sürpriz aday- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Nisan ayında CHP'nin yeni grup başkanvekili belirlenecek. Bu görevi 3 yıldır aynı zamanda Soyer'e de vekalet eden Mustafa Özuslu yürütüyordu. Özuslu, bu göreve son kez geldiğini söylemişti. Daha önce bu görev için Murat Aydın, İrfan Önal ve Ceyhan Kayhan'ın isminin geçtiğini aktarmıştık.

Ancak şimdi dengeleri değiştirecek sürpriz ve iddialı bir isim daha gündeme geldi. O da Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a yakın siyaset yaptığı bilinen Gümrükçü'nün, çevresine grup içinde yapılacak seçimde bu göreve talip olacağını söylediği iddia ediliyor.

ERHAN GÜLENÇ