Depremde sağ çıktığı binadan düşerek öldü

İZMİR'DE 30 Ekim 2020 depreminde evleri hasar gören 49 yaşındaki Mehmet Alan, kızı Sümeyye ile gittiği Bornova'daki yıkımı beklenilen binanın 8. kat balkonundan düşerek can verdi. Dairesindeki mutfak dolabını sökerken, kızının gözleri önünde balkondan düşen Mehmet Alan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE

Korkunç olay önceki gün 17.30'da, Mansuroğlu mahallesi 273/8 sokakta depremde hasar gördüğü için yıkımı beklenen 8 katlı binada yaşandı. Tuhafiye ürünleri mağazasında satış görevlisi olan Metin Alan, kızı Sümeyye ile hasarlı apartmanın önüne geldi. Kızını aracında bırakan adam, binanın 8. katındaki evlerinde bulunan dolabı sökmek için yukarıya çıktı.

Mutfak dolabını sökmeye çalışırken belirlenemeyen sebeple dairesinin balkondan düşen üç çocuk babası Alan, aşağıda bıraktığı küçük kızının gözleri önünde yere çakıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Alan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Alan'ın, 30 Ekim 2020'deki depremde ailesiyle sağ çıktığı binanın 8. katından önceki gün düşerek ölmesi ailesi ve yakınlarının yüreğini dağladı. Talihsiz adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. ■ FATİH ŞENDİL