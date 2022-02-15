İzmir Valisi Köşger’den müjdeli haber

SAĞLIK Bakanlığının 29 Ocak-4 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olarak sıralandı. Bakanlığın duyurduğu bu rakamların ardından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, "Bakanlık tarafından açıklanan rakamların bir hafta geriden geldiğini belirterek, şu an kentteki vakalarda ciddi bir düşüşün söz konusu olduğunu söyledi.

1 HAFTA ÖNCEKİ RAKAM

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid- 19'da 29 Ocak- 4 Şubat'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısının son bir haftada İzmir'de, 961.57'den 1229.37'ye yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı 29 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da 894,82, Ankara'da 1279,73, İzmir'de 1229,37 oldu. Kovid-19 vaka sayısı 22-28 Ocak'ta İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum ve Adana olduğunu bildirdi. Bu rakamların duyurulmasının ardından açıklama yapa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bakanlığın açıkladığı rakamlar 1 hafta önceki rakamlar. Şu an vaka sayısında ciddi bir düşüş söz konusu. Hastanelerdeki servis ve yoğun bakım ünitelerinde de olumsuzluk yok. Buna rağmen vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Dikkatli olsunlar, kişisel korunma önlemlerini ihmal etmesinler" diye konuştu.