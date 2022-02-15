İzmir’de katır ve eşekleri kesip vatandaşa yedireceklerdi! Suçüstü yakalandılar

İzmir'in Konak ilçesinde, kaçak kesim ihbarı üzerine yapılan baskında, 10'u katır, 3'ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı. Kaçak kesim yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken, 6 hayvanın kesildiği tespit edildi.



Konak'ta, İşçiler Caddesi eski un fabrikası civarında kaçak kesim ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı.



13 HAYVAN KURTARILDI, 6 HAYVANI KATLETMİŞLER

Kaçak kesim yapan üç kişi suçüstü yakalandı. Baskında, 10'u katır, 3'ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı. Hayvanlar koruma altına alınırken, tek toknaylı hayvanların kesildiği belirlendi.





Katledilen tek toynaklı 6 hayvana ait deri ve kesilen uzuvlar, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınarak güvenli şekilde imha edildi. Kaçak kesim yaparken yakalanan üç kişi, kesimini gerçekleştirdikleri hayvanların kendilerine ait olduğunu, bağlı halde bulunan hayvanların ise kendilerine ait olmadıklarını öne sürdü.



Suçüstü yakalanan üç kişi hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa göre yasal işlem uygulanmak üzere ortak tutanak tanzim edildi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



Hayvanları katleden şahısların ağır para cezası alması beklenirken, kaçak kesim yapılan alanda bağlı olarak bulunan katır ve eşekler ise kurtarılarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.