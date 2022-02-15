İzmir’e patlayıcıyı tatlı kutusunda getirmişler

İZMİR'DE kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu adliye önündeki hain saldırıda kullanılmak üzere getirilen patlayıcıları saldırıdan 6 ay önce Mardin'den otobüsle getiren Suriye uyruklu Delil Hıso hakkında iddianame hazırlandı. Terörist Delil Hıso'nun PKK/KCK YPG-PYD içerisinde faaliyet yürüttüğü, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de gerçekleştirilen saldırıdan yaklaşık 6 ay önce İzmir'e geldiği, bu esnada yanında el bombası, çok sayıda mermi ve TNT olarak adlandırılan patlayıcı madde getirdiği kaydedildi. Delil Hıso hakkında, 1 kez "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", 2 kez de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

BOMBA BÖYLE GELDİ

Mühimmat ve bombaların Mardin'den İzmir'e taşıması olayını anlatan Hıso, "Okul arkadaşım Fadi'yi arayıp İzmir'e geleceğimizi söyledim. İzmir'e bilet aldığımızda Fadi bana, terminalin neresinde ve üzerimde nasıl bir kıyafet olduğunu sordu. Bir müddet sonra Suriyeli 2 şahıs motosikletle terminale geldi. İ.H. adındaki kişi elindeki beyaz renkli 5 tatlı kutusunu gösterdi. Koltuklarımızı sordu ve 1000 lira para verdi. Bu para ile tatlı kutularını İzmir'de Fadi'ye teslim etmemizi istedi. Otobüse bindiğimizde koltukların üzerinde 3, önünde de 2 kutunun olduğunu gördüm. Kutuların içine bakmamamı söylediler" dedi. Tatlıyı Buca'da teslim ettiği Fadi'nin kutuları açıp "İzmir'i patlatacağız" dediğini de anlatan Delil Hıso, Fadi'nin saldırıdan sonra telefonla arayıp Kamışlı'ya gittiğini söylediğini de kaydetti.