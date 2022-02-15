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Haberler İzmir Sipariş yetiştirmeye çalışırken can verdi

Sipariş yetiştirmeye çalışırken can verdi

15.2.2022

Sipariş yetiştirmeye çalışırken can verdi
İZMİR'DE motosikletli kurye olarak çalışan Aydınlı Kasım Çoşan (19), sipariş götürürken geçirdiği kazada öldü. İzmir Çiğli'de meydana gelen kazada, pidecide kuryelik yapan Coşan, motoruyla sipariş yetiştirmeye çalışırken rögar kapağına çarptı. Hızla yola savrulan genç kanlar içinde kaldı. Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Coşan, kurtarılamazken, askere gitmeye hazırlanan gencin ölümü, Karacasu'ya bağlı Alemler mahallesinde yaşayan ailesini ve yakınlarını kahretti. ■ KAZIM YÖRÜKCE