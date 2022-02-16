529 milyonluk skandal için mahkemeye başvurdular

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin en düşük teklif sahibine değil de 529 milyon lira daha yüksek teklif sunan Ankaralı Gülermak firmasına verdiği Buca Metrosu ihalesi davalık oldu. En düşük teklifi veren ancak Soyer tarafından tercih edilmeyen Yapı Merkezi- Nurol İnşaat ortaklığının ihaleyle ilgili mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Ayrıca ihaleye teklif veren başka firmaların da bu başvuruyu yaptığı öne sürüldü. Yargı sürecinin sonunda nasıl bir karar çıkacağı merak edilirken itiraz eden firmalar lehine hüküm verilmesi halinde Büyükşehir Belediyesi'nin temelini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na attırdığı projenin ne yönde etkileneceği de merak konusu oldu.

SÜREKLİ: CHP'DE YİNE ZARAR ZİYAN YİNE YALAN DOLAN

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca Metrosu temel atma töreni ile ilgili açıklama yaptı. Sürekli, "CHP'de yine zarar ziyan, yine yalan dolan. Buca Metrosu ihalesindeki şaibeyle ilgili tek bir açıklama yapmayan Tunç Soyer, temel atma töreninde bildik algı yönetme taktiklerini sergilemiştir. Soyer, Buca Metrosu ve Çiğli Tramvayı için Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanımızın desteğini, kendilerine bizzat teşekkür edişini düzenlediği şova kurban etmiştir. Buca Metrosu ihalelerindeki 529 milyonluk kara deliği kapatma çabası, çaresizliğe dönüşmüştür" dedi.