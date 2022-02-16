Bayıltan muhabbet!

14 Şubat'ta başlatılan İzmir Buca metrosu inşaatının temel atma töreninde, Zeynep Bastık konseri düzenlendi. Programın başlamasına dakikalar kala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sahneye davet edilirken Zeynep Bastık, "Çok bayılıyorum size. Bu güzel davetiniz için teşekkür ederim" diye hitap etti.

HİZMETLER TAMAMLANMALI

Başkan Soyer de, "Ben de size bayılıyorum. Çok sağolun. Bugün bizim bayramımızdı. İşte o bayramı en güzel şekilde kutlamak sizinle nasip oldu" yanıtını verdi. Ancak bu görüntülerin yer aldığı videoya İzmirlilerden tepki mesajları yağdı. İzmir'in ve Buca'nın sorunlarından bahseden vatandaşlar, Başkan Tunç Soyer'i eğlence düzenlemek yerine hizmetleri tamamlamaya davet etti.