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Haberler İzmir Bayıltan muhabbet!

Bayıltan muhabbet!

Buca metrosunun temel atma töreni için düzenlenen konserde, Zeynep Bastık ve Tunç Soyer arasında ,lginç bir diyalog yaşandı. Zeynep Bastık sahnede Soyer’e, “Çok bayılıyorum size” derken Soyer de, “Ben de size bayılıyorum” dedi. Vatandaşlar ise sosyal medyadan, “Tören yerine hizmet istiyoruz” diye tepki gösterdi

16.2.2022

Bayıltan muhabbet!

14 Şubat'ta başlatılan İzmir Buca metrosu inşaatının temel atma töreninde, Zeynep Bastık konseri düzenlendi. Programın başlamasına dakikalar kala İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sahneye davet edilirken Zeynep Bastık, "Çok bayılıyorum size. Bu güzel davetiniz için teşekkür ederim" diye hitap etti.

HİZMETLER TAMAMLANMALI
Başkan Soyer de, "Ben de size bayılıyorum. Çok sağolun. Bugün bizim bayramımızdı. İşte o bayramı en güzel şekilde kutlamak sizinle nasip oldu" yanıtını verdi. Ancak bu görüntülerin yer aldığı videoya İzmirlilerden tepki mesajları yağdı. İzmir'in ve Buca'nın sorunlarından bahseden vatandaşlar, Başkan Tunç Soyer'i eğlence düzenlemek yerine hizmetleri tamamlamaya davet etti.