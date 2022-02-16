Hastanede çıkan yangın korkuttu

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah erken saatlerde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. İlk belirlemelere göre toplantı odasında elektrik kaynaklı olarak çıktığı ifade edilen yangın kısa sürede büyürken, Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavi gören hastalar da tahliye edildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 3 çalışan ile 2 hasta acil serviste tedaviye alınırken, hastanenin dış cephesi dumandan dolayı siyaha büründü. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Yaralılardan durumu ağır olan yok. " diyerek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.