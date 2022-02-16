İzmir elektrik kesintisi 16 Şubat Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintinin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte 16 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintinin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte 16 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
BAYRAKLI
16.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG. NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ,7168 ,7172,7173/1,7165 SOKAKLAR VE CİVARI
16.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7663,7662,7659 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
16.02.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE BAHÇELİ, SALİHLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
KARŞIYAKA
16.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6330,6323/1,6322,6323, 6323/2,6326 SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
16.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAHALLESI (TR-53)
SEFERİHİSAR
16.02.2022 09:00 16:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DÜZCE MAHALLESI , ULAMIŞ MAHALLESI VE CEVRESI ÖZEL TRAFOLAR
16.02.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DÜZCE MAHALLESI 4210,4208,4217,4211,4215,4205,4207,4204 SOKAKLAR VE CIVARI
URLA
16.02.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım NAIPLI VE OVACIK MAHALLELERI ÖZEL TRAFOLARDIR.
16.02.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım BADEMLER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR