İzmir Valisi Köşger duyurdu! Fatih ilkokulu’nda İlk ders zili çaldı!

Torbalı'da 2018 yılında yıkılarak yeniden inşa edilen Fatih İlköğretim Okulu'nda çalışmalar geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Son rötuşların yapılmasıyla birlikte okulda bugün ilk ders zili çaldı. 900 öğrenci bugün itibari ile ders başı yaptı.

Fatih İlkokulu'nu hizmete girdiğini İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vali Köşger'in paylaşımında "Eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Yapımı tamamlanan Torbalı Fatih İlkokulu İzmir'imize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

KAYA 6 OKUL MÜJDESİ VERMİŞTİ

İnşaat aşamasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile birlikte incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya bu yıl Torbalı genelinde altı yeni okulun daha hizmete gireceğini açıklamıştı. Kaya, Subaşı Mustafa Topalan Anadolu Lisesi, Ayrancılar Atatürk İlkokulu, Subaşı Dünya Bankası Avrupa Birliği İlkokulu ve Tepeköy İlkokulu'nun 2022'de açılacağını müjdelemişti.