"Bu ucubeler yıkılsın"

İzmir'de CHP'li Çeşme Belediyesi'nin ilçe meydan düzenleme projesi ikinci etabı olarak Çeşme Kalesi ve birçok tescilli yapının olduğu bölgeye 4 tane betonarme büfe inşa etmesi üzerine başlayan isyan giderek büyüyor. Çeşmeliler imza toplayarak bu büfelerin inşaatının durdurulmasını isterken, İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun bu bölge için hazırlanan projeye verdiği onayın da iptal edilmesi isteniyor. İlçede imza toplama çalışmalarına öncülük eden ünlü sinema oyuncusu Salih Güney, Yeni Asır ile birlikte büfelerin olduğu alana giderek tepkisini dile getirdi.

ÇEŞME HALKI İSYANDA

Büfelerin inşaatının yaklaşık 15 gün önce başladığını anlatan Güney, "Biz büfeleri görünce inanamadık. Çeşme Müze Müdiresi ile görüşmeye geldim. Buna kimin müsaade ettiğini öğrenmek istedim. 500 yıllık tarihi kalemizin önüne betonarme inşaatlar yapılıyor. Bu mantık dışı bir olay. Koruma Kurulu kararıyla yapıldığını ilettiler. Kurul başkanıyla da irtibata geçip, böyle bir projenin yapılamaması gerektiğini anlattım. O da dilekçe yollamamı istedi. Ben de imza kampanyası başlattım" dedi. "Çeşme isyanda" diyerek sözlerine devam eden Güney, "Kimse böyle bir şeyi kabul edemiyor. Bu büfelerin bölgede o kadar yer varken neden kalenin önüne koyulmasını anlayamıyoruz. Biz bu büfelerin yıkılmasını istiyoruz. Kalemizin önünün tamamen açık olması gerekiyor" diye konuştu.

"KÖPEK YUVASI GİBİ"

Çeşme Kalesi'nin 5 asırlık tarihi olduğunu yineleyen Güney, kalenin tarihi dokusunun korunması gerektiğinin altını çizerken, "Böyle bir tarihi değerin önüne uyduruk, köpek yuvası gibi bir şey yapılmaz, yapılamaz. Görüntü olarak çok çirkin. Biz bu büfeleri yıktırana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

4.5 MILYON LIRAYA MAL OLACAK

ÇEŞME Belediyesi'nin meydan ikinci etap düzenleme işi için yapılan ihaleyi 4 milyon 488 bin liraya Manevra İnşaat firması üstlendi. 150 iş gününde bitirilmesi gereken inşaatın son bitiş tarihi olarak ise, 6 Haziran 2022 belirlendi.

"EKREM ORAN ÇEŞME'YE YAKIŞMIYOR"

ÖNCEKİ gün Yeni Asır'a yaptığı açıklamada Başkan Ekrem Oran'ın kültür seviyesinin düşük olduğunu dile getiren Güney, bu tepkisini de sürdürdü. Güney, "Çeşme Belediye Başkanı ne yaptığını biliyor mu? Çeşme'ye yakışmayan bir belediye başkanı. İlçede sokak aralarımız pislik içerisinde. Kaldırımlardan yürüyemiyoruz. Çöpler alınmıyor. Sadece şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

NİDA ALADAĞ- MERT ALPDÜNDAR