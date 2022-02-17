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Haberler İzmir Deprem sanıkları için 22.5’er yıl hapis talebi

Deprem sanıkları için 22.5’er yıl hapis talebi

17.2.2022

Deprem sanıkları için 22.5’er yıl hapis talebi
30 Ekim 2020'deki 6.6'lık İzmir depreminde 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı'yla ilgili biri tutuklu 2 sanık hakkında esasa ilişkin mütalaa veren savcı, müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan A. için 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22.5 yıl hapis istedi. İddianamede, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, işçilik hataları ve yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkıldığı belirtildi.