  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda tutuklama

İzmir'de zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda tutuklama

İzmir'de polis ekipleri tarafından 1-15 Şubat tarihleri arasında 115 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 50 kişi tutuklandı.

İHA

17.02.2022, 09:33

İzmir’de zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine fırsat vermiyor. Bu kapsamda, 01-15 Şubat tarihleri arasında çeşitli operasyonlara imza attı.

Baskınlarda; 10009 gram esrar-skunk, 182 gram kokain, 28 kök kenevir, 20 bin 316 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 961 gram metamfetamin, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza maddesi, 19 adet hassas terazi, 17, adet tabanca, 11 adet tüfek ve 306 adet çeşitli fişek ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan bin 115 operasyonda, bin 305 kişiye işlem yapılırken 50 şüphelide tutuklanarak ceza evine gönderildi. 60 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobilde teybe gizlenen uyuşturucu bulundu