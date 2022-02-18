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Haberler İzmir 15 günde bin 115 operasyon yüzlerce gözaltı

15 günde bin 115 operasyon yüzlerce gözaltı

18.2.2022

15 günde bin 115 operasyon yüzlerce gözaltı

İZMİR İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ekibi yine kırılması güç bir rekora imza attı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-15 Şubat'ta kent genelinde bin 115 operasyon yaptı. Yapılan aramalarda, 29 kök kenevir, 182 gram kokain, 103 gram eroin, 20 bin 612 sentetik ecza ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve bonzai ile 19 hassas terazi, 17 tabanca, 11 tüfek ve 306 fişek ele geçirildi.

Bin 305 kişiye işlem yapılan operasyonlarda yüzlerce şüpheli gözaltına alındı, 50 kişi tutuklandı. ■ FATİH ŞENDİL