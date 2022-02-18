8’i FETÖ şüphelisi 30 kişi yakalandı

ÇEŞME İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Dalyan Mahallesi kıyısında, ellerinde çantayla bekleyen bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Bir grubun yine aynı noktadan kısa süre önce denize açıldığının öğrenilmesi üzerine durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de, tekneyi kısa sürede durdurarak içindeki 30 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde teknede 11'i çocuk toplam 19 Türk vatandaşı olduğu tespit edilirken, 8'inin hakkında FETÖ soruşturması ya da davaları olduğu belirlendi. Gözaltına alınan toplam 33 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü

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