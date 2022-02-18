Buca Cezaevi ihalesi için yeni tarih 4 Mart

İZMİR'DE yıkım süreci ve yerine ne yapılacağı henüz belli olmayan Buca Cezaevi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; 3 Şubat tarihinde çıkılan ihaleyi 12 milyon TL karşılığında İzmirli bir firma kazandı ancak sözleşme imzalamaya gitmedi. Bunun sonucunda ise bakanlık 4 Mart tarihinde yeniden ihaleye çıkma kararı aldı.

ÖNCEKİ ihalede 12 milyon TL'ye çıkması dolayısıyla 4 Mart günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek ihalede muhammen bedel bu kez 12 milyon 700 bin 19,53 TL olarak belirlendi. Buca'da 16 blok halinde 1959 yılında inşa edilen Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremde gördüğü hasar ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Kasım 2020'de boşaltıldı.

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