“Lavrion Kampı PKK lehine harekete geçti”

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Medya temsilcileri ile göç buluşması" adı altında medya mensuplarıyla bir araya geldi. Batı ülkelerini eleştiren Soylu, göç sorununun Türkiye- Yunanistan, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran sınırlarında sıkıştırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Yunanistan'daki Lavrion kampına da değinen Bakan Soylu, "Karmaşıklığı kullanmak isteyen etraf ülkeler de var, Yunanistan gibi. Örneğin, tabelası Birleşmiş Milletler olan Lavrion kampını Yunanistan, yaklaşık 7-8 aydır tekrar PKK terör örgütü lehine harekete geçirdi. PKK, kırsalda zayıflayınca şehirlerde eylem yapma kabiliyeti talimatı verdi. Bu talimatı yaklaşık 1-1,5 yıldır Murat Karayılan'ın kendisi yönetmeye çalışıyor" dedi.

'GÖÇ YENİ BAŞLADI'

GÖÇ akımının bitip bitmeyeceğine ilişkin "Bizim kanaatimiz şu, yeni başladı" ifadesini kullanan Bakan Soylu, gelişmiş ülkelerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını, izlemeyi tercih ettiğini kaydetti.