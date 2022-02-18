  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Taksiden cephanelik ve uyuşturucu çıktı

Taksiden cephanelik ve uyuşturucu çıktı

18.2.2022

Taksiden cephanelik ve uyuşturucu çıktı
URLA Çeşmealtı Mehmet Ali Aygüven Caddesi üzerinde uygulama yapan mahalle bekçileri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 paket uyuşturucu etkisi bulunan kırmızı reçeteli ilaç, 1 adet tek kırma av tüfeği, 27 adet fişek, 5 gram içime hazır esrar maddesi ve 1 adet yasaklı bıçak buldu. Ekipler taksi şoförü C.B.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan Ç.Ş'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli tahkikat devam ediyor