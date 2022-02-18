Tunç Soyer ne yapsa olmuyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Müdür Hasan İkat tarafından yönetilen ve kentin en gözde yerlerindeki restoran ile kafeleri işletmesine rağmen zarar ederek şehrin 10 yılda 100 milyon liradan fazla parasının buharlaştırıldığı Grand Plaza A.Ş. üzerinden çevirilen "kumanya" oyunu "pes" dedirtti.

BÜYÜKŞEHİR Belediye Meclis toplantılarında üyeler ile personele verilen ve içinde küçük bir tost ile ıslak kek ve ayran bulunan kumanyalar için kuruma adet başına 75 lira gibi yüksek bir fatura kesildiği ortaya çıktı. Üstelik ayda 3 gün alınan kumanyaların yıllık maliyetinin de 1 milyon 242 bin lirayı bulduğu tespit edildi.

NASIL ZARAR EDİYOR?

Meclis toplantılarının katılımcı sayısı genelde 140'ı geçmezken ayda 3 gün yapılan toplantılar için zarar rekortmeni şirketten 350 ve daha fazla kumanya getirildiği ve bunun meclis başına maliyetinin 27 bin lirayı geçtiği hesaplandı. Bu durumda belediyenin yıllık kumanya maliyeti 1 milyon 242 bin lirayı buluyor. Bu oyunlara rağmen şirketin bu kadar zarar ettirilmesi ise tepki topluyor.

SKANDALI yaptığı hesaplamalarla ortaya koyan AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, "Belediyenin küçücük bir kumanya işine bile maliyetinin iki katı para ödemesi savurganlığın en yakın örneğidir. Grand Plaza'nın fahiş karla sattığı hizmetlere rağmen hala büyük zarar etmesi akıl alacak gibi değil" dedi.

'45 LİRAYA ALMAK MÜMKÜN'

MECLİS toplantılarında ikram edilen kumanya, çay ve salep gibi içeceklerin Grand Plaza'dan doğrudan temin yolu ile ihalesiz alındığını ifade eden Çalışkan, "Yaptığımız piyasa araştırmasında aynı şartlarda adedini 45 liraya almanız mümkün" dedi.

ERHAN GÜLENÇ

