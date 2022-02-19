Jandarmanın asayiş uygulamalarında 56 şüpheli yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 16 Şubat tarihinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. 113 tim ve 437 personelin katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulaması yapılırken, denetimlerde 5 bin 412 kişinin sorgulandığını, çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 56 kişinin yakalandığı açıklandı.
Öte yandan denetimlerde 2 bin 55 aracın denetlendiği, 63 bin 466 liralık cezai işlem uygulandığı ve 21 aracın da trafikten men edildiği aktarıldı.