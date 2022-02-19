“Millet Bahçesi’ni engellemek ihanettir!”

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, kentte ihalesi yapılarak yapımı planlanan Millet Bahçesi'ne karşı dava açılmasına tepki gösterdi. Koştu, "Bergama'mızın vizyon projesi Millet Bahçesi'nin yapılmasını engellemeye çalışmak ilçemize ihanettir" dedi. Hakan Koştu, "Söz konusu İzmir şehir merkezi Buca olunca Millet Bahçesi isteyen CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinden, aynı samimiyeti Bergama'mıza yapılacak olan; ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mahkeme edilen Bergama Millet Bahçesi içinde bekliyoruz" diye konuştu. Davaların geri çekilmediğini ifade eden Hakan Koştu, her şeyin hazır olmasına rağmen bu nedenle projeye başlayamadıklarını dile getirdi.