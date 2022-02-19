Yangın alanları sakız ağaçlarıyla yeşerecek

İzmır'in Çeşme Yarımadası'nda yanan orman alanlarına, ticari değeri nedeniyle 'altın damlayan ağaç' olarak nitelendirilen sakız fidanları dikiliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Ekim sonu ve Mart ortası aralığını kapsayan dikim sezonunda, İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerini içine alan Çeşme Yarımadası'nda yanan orman alanlarına sakız fidanı dikiliyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Bu coğrafyanın ürünü olan sakız ağaçlarıyla yanan alanları yeşillendirmek istedik. Bu sebeple 5 bin 500 sakız fidanı diktik" diye konuştu.