67 yıllık çiftin ayrılığı 3 saat sürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi sakinlerinden Yaşar Sürer (90), 67 yıllık hayat arkadaşı Nimet Sürer'in (88) ölümünden 3 saat sonra yaşamını yitirdi. Sürer çiftinin üç saat arayla ölümleri sevenlerini üzdü.Nimet Sürer (88) yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşama veda etti. Eşinin ölüm haberini aldıktan sonra kalp krizi geçiren Yaşar Sürer de 3 saat sonra son nefesini verdi. Sürer çiftinin cenazeleri Büyük Mahalle Camii'ne birlikte getirildi. Sürer çifti, kılınan cenaze namazının ardından Büyük Mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

■ SEVAL KONURALP