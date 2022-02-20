Çeşme’de 12 FETÖ’cü ve 2 organizatör tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 12'si çocuk 30 kişiden 16'sının, FETÖ/PDY silahlı suç örgütüne üye olmaktan arama kararı bulunan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan kişiler olduğu tespit edildi. 16 FETÖ şüphelisi ve bu kişilerin kaçmalarına aracılık eden 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 16 FETÖ şüphelisinden 12'si tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 4 insan kaçakçısından 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu, 2 kişi de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.