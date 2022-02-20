Horeca doldu taştı

GL Platform tarafından üçüncü kez Fuar İzmir'de düzenlenen Horeca Fair- Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı, sektördeki firmaların yanı sıra Avrupa, Balkanlar, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeden profesyonel ziyaretçi ve satın alma yetkilisini, tedarikçilerle buluşturdu.

SEKTÖRE UMUT OLDU

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarın İzmir'de gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "İzmir, turizm ve gastronomi açısından eşi benzeri olmayan değerler taşıyor. Bu değerleri daha görünür kılmak ve İzmir'imizin yıldızını daha çok parlatmak için hedef koyduk. Konaklamadan ağırlamaya, gastronomiden yeni pazar arayışlarına kadar turizmin tüm yelpazesini içinde barındırırken sektörün A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını

HORECA Fair'den karşılaması için yola çıktık. Gördük ki doğru yoldayız. Sektörün önde gelen firmaları, tedarikçiyle aynı masaya oturdu ve sezon için hazırlıklarını planladı, ihtiyaç duyduklarını satın aldı. Pandeminin yarattığı olumsuz tablo, küresel ekonomideki negatif ilerleyişe karşın HORECA Fair, bu açıdan umut oldu. Türk turizminin bu yıl hepsinden çok daha iyi geçeceğinin işaretlerini aldık. Sektör, HORECA Fair ile sezona çok iyi bir hazırlık yaptı" diye konuştu.



ŞEFLERİN GÖVDE GÖSTERİSİ

TURİZM sezonu öncesi nihai satın alma kararlarınının verildiği HORECA Fair, alım heyetleri ve ikili görüşmelere zemin oluşturarak katılımcı firmaların ihracata yönelik satış ve bağlantılarının artmasına da olanak sağladı. Katılımcılara, şef ve otel yetkilileri ile görüşebilecekleri, merak ettikleri soruların cevaplarını bulabilecekleri fırsat sunan HORECA Fair'de standlar profesyonel ziyaretçilerde adeta doldu taştı. Fuar aynı zamanda şeflerin de gövde gösterisine sahne oldu. Türkiye'nin her yerinden gelen exclusive şefler, lezzet şovlarıyla tadı damakta bıraktı.