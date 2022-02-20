İzmir’de pitbull dehşeti! Küçük çocuğu hastanelik etti

'OĞLUM BÜYÜK TRAVMA GEÇİRİYOR'

Oğlunun yaşadığı olay nedeniyle travma yaşadığını belirten Mehmet Avcı ise şöyle konuştu: "Sadece onun değil, annesinin ve benim de psikolojimiz bozuldu. Oğlumun şu an acı çektiğini biliyorum. Sağlık durumu iyi değil. Haberi ilk aldığımda köpek ısırdığını bilmiyordum. Bir hayvansever olarak köpeğin sahibinden şikayetçi oldum. Çocuklarım da hayvanları çok sever.