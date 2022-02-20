Kaçmak için evin içine tünel kazmış

İZMIR Torbalı'da hakkında 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan suç makinesi Hakan S. evinin içinde kazdığı tünelden kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi. Torbalı'da polis ekiplerince aranan kişinin kaçmak için kullandığı yöntem, akıllara durdunluk verdi. Hırsızlık, tecavüz ve uyuşturucu kullanma suçlarından 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hakan S.'nin saklandığı evi tespit eden polis, gece yarısı eve operasyon düzenledi. Zanlı bu sırada evin içinde açmış olduğu gizli geçitten kaçmaya çalıştı. Ekiplerin dikkati sayesinde son anda yakalanan Hakan S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER DUR