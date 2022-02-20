‘Kentimiz rol model olacak’

HORECA Fair, 4 gün boyunca bir çok oturuma ev sahipliği yaptı. Turizmden konaklama, gastronomiden adil gıdaya ulaşıma kadar sektörün en önemli konuları masaya yatırıldı. HORECA Fair'deki oturumlara katılan konuşmacılar görüşlerini şöyle açıkladı: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HORECA Fair'de dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti ilan edilen İzmir'in başarı hikayesini paylaştı. Soyer, "Cittaslow Metropol kent modelini Dünya'nın diğer şehirlerinde uygulanabilir hale getirececeğiz. Dünya'ya rol model olacağız" dedi. Od Urla'nın ve lezzetlerinin mimarı Osman Sezener, "En doğal en yerel ürünü, en modern şekilde sunmaya yönelik bir restoran kurduk. Aşçıları duvarların arkasından çıkardık. Bu bir pazarlama stratejisi. Tek derdimiz Urla'nın gastronomi anlamda bir yere gelmesi, çünkü gelirse hepimiz iyi yerlere geliriz" diye konuştu.

"TAPU FORMÜLÜ"

Gastronomi Stratejisti ve EfenbiWorks Kurucusu Dinç Yıldız ise, "İşletmelere iyi bir strateji için TAPU formülü tavsiye ediyoruz. Buradaki 'T' ve 'A' harfi TAnımadır. Kendini, çevreni, bölgeni ve dünyayı tanımalısın. 'P' ise planlamak. Planlama yapılmadığı için markaların içinde sürekli devam eden bir inşaat var. 'U' ise uygulama. Doğru işbirlikleri üretmedikleri için son iki yılda 10 işletmeden ikisi yarı yolda kaldı"dedi. Dünyanın en eski gastronomi kulubü olarak bilinen Chaîne des Rotisseurs'un İzmir Başkanı Bülent Akgerman şöyle konuştu: "2022'de HORECA sektöründe 1.8 milyon kişinin çalışacağı öngörülüyor. Böylesi bir insan kaynağının olduğu yerde, işletmeler başarılı olmaları için kriz masası oluşturmalı, araştırmalar yapmalı, yaratıcı düşünmeli, teknolojiyle iç içe olmalı, farklı iş modelleri üzerinde kafa yorulmalı ve en önemlisi de gençlerin buna yönlendirilmesi gerekli."

'TURİZM UMUT İŞİDİR'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, "Pandeminin yeni kuralları ve yeni tüketici davranışlarını da beraberinde getirdi. Bu yeni dönemin en önemli sektörü yine turizm. Öyle bir sektör ki kendisiyle birlikte 60 sektörü de ilgilendiriyor. HORECA, hizmet kalitesini yükseltecek yeni ürünleri hizmetimize sunan sektör için önemli bir fuar. Artan özlemimiz ile eskisinden daha büyük bir heyecanla fuarda yerimizi aldık. Fuarcılıkta İzmir'in mesafe kat etmesine katkı veren herkese teşekkürler" dedi.