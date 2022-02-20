SMA hastası Alpaslan’ın kumbarası yine çalındı!

İzmir'deki bir fırına SMA Tip 1 hastası 2.5 yaşındaki Alpaslan Sarıboğa için konulan bağış kumbarası, vicdansızlar tarafından ikinci kez çalındı. O anlar, fırının güvenlik kameralarına da yansıdı. Habibe Sarıboğa (32), oğlunun tedavisi için gereken parayı toplayabilmek için her yolu denerken böyle bir hırsızlık olayının yaşanmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

23 MİLYON TL GEREKLİ

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Ömer (33) ve Habibe Sarıboğa (32) çiftinin, 3 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan oğulları Alpaslan'ın tedavisi için yurt dışında uygulanan ilacı alabilmesi için gereken toplam 22 milyon 575 bin liranın toplanması amacıyla yardım kampanyası düzenlendi. Aydın Valiliği onaylı kampanyaya birçok kurum ve kuruluş da destek verdi. Minik Alpaslan için birçok ilde işletmelere yardım kutusu konulurken, İzmir'in Buca ilçesindeki bir fırına konulan bağış kutusu çalındı. Anne Habibe Sarıboğa, "Valilik onayıyla başlattığımız kampanya 5 -10 liralarla yürüyor. Keşke böyle olumsuzluklar yaşanmasa da oğlumuz bir an önce tedavisini olup, sağlığına kavuşsa" dedi. Öte yandan, polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİRLİ HAYIRSEVERDEN ÜZÜNTÜLÜ AİLEYE JEST

OĞULLARININ bir an önce sağlığına kavuşması için didinirken hırsızlık olayı ile sarsılan Sarıboğa ailesinin yüzünü, İzmirli hayırsever iş insanı Muhittin Yüce güldürdü. Süper Yeni Puanlı Bülten gazeteleri ile tekstil şirketi sahibi Yüce "Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Kumbaradaki çalınan paranın 10 katını aileye hemen göndereceğim. 7'den 70'e herkes bir ucundan tutarsa, Alpaslan da Allah'ın izniyle sağlığına kavuşacaktır" dedi.

İHSAN KARATAŞ/ FATİH ŞENDİL