Tur yolu kana bulandı

Önceki akşam İzmir'den Kapadokya'ya gezi için harekete eden tur otobüsü Konya-Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi. Korkunç kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. ENKO TUR firması sahibi İzmirli Enes Efe olay yerine giderek hastanedeki yaralılara ve kazada yara almadan kurtulanlara yardım ettiklerini belirtti. Aracın otobüs şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

İzmir'den Kapadokya'ya 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen tur için buluşan 45 kişi, Bornova Hükümet Konağı önünde akşam saatlerinde buluşup yola çıktı. Tur otobüsü Konya-Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına başlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

ŞOFÖRLER GÖZALTINDA

Otobüste 2'si şoför toplam 47 kişinin bulunduğu, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1'si ağır 26 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İzmir Bornova'dan tura katılan ve kazada yaşamını yitirenlerin isimleri ise şöyle: Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan. Ölen ve yaralananların yakınlarının, acı haberin ardından İzmir'den Konya'ya hareket ettiği öğrenildi. Tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği öğrenilemeyen yedek şoför gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.





CENAZE TAŞIYAN ARAÇTA CAN VERDİLER

İstanbul'dan Trabzon'a cenaze taşıyan yolcu otobüsü, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kurşunlu ilçesi D-100 Karayolu Dağtarla mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Trabzon'a Ali Yazıcı'nın cenazesini taşıyan Seyfettin Yılmaz idaresindeki 34 EHA 508 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Kazada ölenlerin cenaze sahiplerinden Hüseyin İrfan Yazıcı ve Osman Yazıcı olduğu tespit edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelerde tedavi altına alındı.



'EMNİYET KEMERLERİNİZİ TAKIN DİYE UYARMIŞTIK'

KAZADA yaralanan tur rehberi Efe Taş, hastanede kendilerini ziyaret eden Vali Vahdettin Özkan aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü. Efe Taş, Konya'ya kadar 3 mola verdiklerini ve 4 saatte bir şoförlerin değiştiğini belirterek, "Buzlanma ve tipi vardı. Hava da karanlıktı. Araç savrulunca kaptan hakimiyetini kaybetti ve sağ şarampole devrildi. Aşağıda kalan da vardı. Ben en öndeydim ve emniyet kemerim bağlıydı. Herkesi "Emniyet kemerinizi bağlayın" diye uyarmıştık" dedi.

FATİH ŞENDİL