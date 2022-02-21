Haberler İzmir 27 yaşındaki Aslıhan Çeşme'de uğurlandı! Tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlere veda

27 yaşındaki Aslıhan Çeşme'de uğurlandı! Tur otobüsü kazasında hayatını kaybedenlere veda

İzmir'de Kapadokya'ya gikmek üzere çıktığı yolda konyadayken devrilen tur otobüsünde 6 kişi hayatını kaybetti. O 6 kişiden biri de 27 yaşındaki mühendisi Aslıhan Akdoğan oldu. Akdoğan Çeşme ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilirken, acılı ailesinin ancak yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildiği dikkat çekti.