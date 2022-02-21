Başkan Karadeniz güven tazeledi

TÜRK Kızılayı Karşıyaka şubesinin olağan genel kurulunda, Kamil Karadeniz yeniden başkan seçildi. Prof. İlhan Varank Anadolu Lisesi'nde yapılan genel kurulda tek liste ile girilen seçimde Kamil Karadeniz üyelerin tümünün oyunu alarak güven tazeledi. Divan başkanlığını Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat'ın yaptığı genel kurulda yönetim kuruluna Mehmet Erdağ, Tülay Kalıpcılar, Doruk Güzelcan, Seyfettin Oto, Güliz Cansabuncu, Berke Bakaye, Gülgün Görgenç ve İlke Zeytinci, denetçiliğe Mesut Güldoğan seçildi. Kamil Karadeniz, teşekkür konuşmasında ekip olarak daha çok çalışacaklarını söyledi.

■ TOLGA TEKİN