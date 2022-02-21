Bayır’ın hedef gösterdigi kisi zabıta memuru çıktı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden denetime gelen ekiplerin bir kahvehanede ceza kesebilmek için cebinden çıkardığı kül tablasından yere kül döktüğünü iddia etmişti. AK Partili Mahmut Atilla Kaya ise, yere külleri döken o şahsın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta memuru olduğunu açıkladı. Kaya, "CHP'li Bayır'ın "esnafa ceza kesmek için cebinden kül tablası çıkardı" dediği görevli, Sağlık Müdürlüğü personeli değil, CHP'li İzmir Büyükşehir Zabıta Memuru! Bu olay üzerinden önce hükümeti suçladı, sonra da CHP'nin hep yaptığı gibi milletimizin ortak değerlerine saldırdı" dedi.