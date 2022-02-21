  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bayır’ın hedef gösterdigi kisi zabıta memuru çıktı

Bayır’ın hedef gösterdigi kisi zabıta memuru çıktı

21.2.2022

Bayır’ın hedef gösterdigi kisi zabıta memuru çıktı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden denetime gelen ekiplerin bir kahvehanede ceza kesebilmek için cebinden çıkardığı kül tablasından yere kül döktüğünü iddia etmişti. AK Partili Mahmut Atilla Kaya ise, yere külleri döken o şahsın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta memuru olduğunu açıkladı. Kaya, "CHP'li Bayır'ın "esnafa ceza kesmek için cebinden kül tablası çıkardı" dediği görevli, Sağlık Müdürlüğü personeli değil, CHP'li İzmir Büyükşehir Zabıta Memuru! Bu olay üzerinden önce hükümeti suçladı, sonra da CHP'nin hep yaptığı gibi milletimizin ortak değerlerine saldırdı" dedi.