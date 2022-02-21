Iraklı Bana, sedeften İzmir’de kurtuldu

IRAK'TA sedef hastalığıyla mücadele eden ve buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları yaşayan 11 yaşındaki Bana Asaad, çareyi İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde buldu. Asaad'ın tedavisine başlandı.



KÜÇÜK Bana'nın ilk tedavisinde, vücudunun büyük bir bölümünde sedef hastalığı nedeniyle yaralar oluştuğu, bu yaraların enfeksiyon kaptığı, beslenme yetersizliği nedeniyle önemli oranda kilo kaybettiği ve bu sebeple de ayakta durmakta zorluk çektiği tespit edildi.



DEÜ Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Özlem Özbahçıvan'ın takibinde tedavisine başlanan Bana, sedef hastalığının oluşturduğu yaralardan kurtuldu. Uygulanan fizik tedavi ile yeniden hareket etmeye başlayarak sağlığına kavuştu.



KÜÇÜK kız, "İyileştiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımın yanına gidemiyordum, hiçbir şey yapamıyordum, şimdi çok iyiyim. Dışarı çıkmak istiyorum, okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Beni burada tedavi ettikleri için hemşirelere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.