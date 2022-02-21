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İzmir polisi 1 ay boyunca izleyip harekete geçti

İzmir Kemalpaşa'da bir depoda kaçak akaryakıt üretildiği ihbarı üzerine, İzmir polisi 1 aylık teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçerek baskın düzenledi. Operasyonda 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.