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İzmir polisi 1 ay boyunca izleyip harekete geçti

İzmir Kemalpaşa'da bir depoda kaçak akaryakıt üretildiği ihbarı üzerine, İzmir polisi 1 aylık teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçerek baskın düzenledi. Operasyonda 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

DHA

21.02.2022, 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022, 12:54

İzmir polisi 1 ay boyunca izleyip harekete geçti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak akaryakıt imalathanesine polisin düzenlediği operasyonda 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa'daki bir depoda kaçak akaryakıt imalatı yapıldığı bilgisinin ardından harekete geçti.

Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenlendi. Baskında 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, İ.Ç., Ö.D. ve M.M. gözaltına alındı. Kaçak akaryakıtlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.