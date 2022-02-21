Karşıyaka’nın iyiliksever ismi ebediyete uğurlandı

BESİAD (Bostanlı Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği) Başkan Yardımcısı Cemalettin Coşkuner ebediyete uğurlandı. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sadreddin Coşkuner'in de ağabeyi olan Cemalettin Coşkuner, Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, STK yönetici ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yardıma muhtaç insanlara yaptığı yardımlarla tanınan ve Karşıyakalılar tarafından çok sevilen Cemalettin Coşkuner bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

■ TOLGA TEKİN