Taksicinin cesedi bagajdan çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu taksici Atilla Bahçeci (55), İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulundu. Bahçeci'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Ayvalık Otogarı'nda, önceki gün 13.00 sıralarında, kucağında bebek bulunan bir kadın ile kocası F.Y. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından adamın bir an uzaklaşmasını fırsat bilen kadın, bebeğiyle duraktaki taksilerden birine binerek Sarımsaklı Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

TELEFON SİNYALİNDEN BULUNDU

Bir süre sonra dönen F.Y. kadının gittiğini görünce durakta Atilla Bahçeci'nin kullandığı 10 T 3902 plakalı taksiye bindi. 15 dakika sonra Bahçeci'nin kullandığı taksi tekrar otogara döndü. Bu defa takside bir erkek yolcu daha vardı. F.Y. kadının giderken bıraktığı bebek arabası ve çantaları taksiye yerleştirdikten sonra tekrar yola çıktılar. Evli ve bir çocuk babası olan Bahçeci geri dönmeyince kayıp başvurusu yapıldı. Güvenlik güçleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bahçeci'nin telefonunun en son İzmir'in Dikili ilçesinde sinyal vermesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bahçeci'nin taksisi, gelen ihbar üzerine Gülkent mevkiinde sahile yakın sazlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Jandarma ekipleri taksinin bagajında Bahçeci'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bahçeci'nin cansız bedeni Dikili Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.





SUÇ DOSYASI KABARIK

BAHÇECI'NIN katil zanlısının da Ayvalık'ta ikamet ettiği ve birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen zanlıyı, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan 26 yaşındaki zanlı F.Y. cinayetin işlendiği Dikili ilçesinde, jandarma komutanlığına teslim edildi. Susma hakkını kullandığı öğrenilen zanlının işlemleri devam ediyor.

SUAT SALGIN