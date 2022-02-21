TOKİ Başkanı Ömer Bulut’tan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin’e cevap: Abaküsü al 1 milyonu say!

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması planlanan toplu konut projesi tartışmaları tam gaz sürüyor. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın TOKİ tarafından ilçede üst gelir grubuna hitap edecek konutlar inşa edileceği yalanına ve kurumla ilgili açıklamalarına cevap veren TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "TOKİ yaklaşık 1 milyon 100 bin konut inşa etti. Belediye Başkanı Erdoğan'ın bana cevap vermesi için abaküsü eline alıp 1 milyon 100 bine kadar sayması gerekir; bu da yaklaşık 50 gün sürer. Devletin milletin arazisine deniz manzaralı toplu konut yapılamaz mı? Deniz manzaralı da olur, deniz manzarasız da. Arazinin planı uygunsa yapar geçeriz. Dar gelirli vatandaşın, TOKİ'den ev alan vatandaşın deniz manzaralı evi olamaz diye kendince bir yasası mı var" dedi.

HEDEF BİZİ BALTALAMAK

Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Hizmet edermiş gibi görünmek isteyenler, vatandaşlarımızın takdirini kazanmış olan idaremizin çalışmalarında, projelerimize destek vermek yerine baltalamaya çalışıyor. Karaburun'da henüz herhangi bir planlama ve projelendirme süreci başlatılmadı. Algı operasyonlarıyla idaremizin gerçekleştireceği uygulamaları engellemeye çalışıyorlar. Süreç bu durumdayken belediye başkanı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesi doğru değil. Spekülatif amaçlı, kurumu yıpratmayı hedefleyen haberlere itibar edilmemeli" dedi.

GÖREVİ VE HADDİ DEĞİL

Bulut, "Kimse kimsenin işine burnunu sokmasın. Herkes kendi işini yapsın. Biz kendisine iş yapma demiyoruz. Ama TOKİ üzerinden siyaset yapmasın. TOKİ'nin projelerini sorgulamak veya açıklama yapmak Karaburun belediye başkanının görevi ve haddi değil. Karaburun belediye başkanına tavsiyem, TOKİ'ye cevap vermek için önce önüne bir abaküs alsın, birer birer bizim yaptığımız 1 milyon 100 bin konutu saysın. Bu da yaklaşık 50 gün sürer. Cevap vermesi için bile 50 gün beklemesi lazım" diye konuştu.





'SAMİMİ OLSA BİZİ ARARDI'

BULUT konuşmalarını şöyle sürdürdü: "Bir belediye başkanı samimi olsa, bizi arar, 'Burada böyle bir proje yapıyormuşsunuz, itiraza konu olan bazı çekincelerimiz var' dese oturulur konuşulur. Çok da doğaldır bunu yapmak. Ama sosyal medya üzerinden konuşmayı tercih etmez. 'TOKİ yüksek yapılaşmaya sebep oluyor' gibi söylemler var. İnanın, gidin bakın TOKİ'nin yaptığı binalar hiçbir zaman o şehirlerin en yüksek binaları değildir. Eskişehir'de de bakın, İstanbul'da da bakın, diğer şehirlerde de bakın. TOKİ'nin yaptığı yüksek binalar vardır ama en yüksek binalar değildir" diye konuştu.



'İLÇEDE HENÜZ PLANLAMA VE PROJE YOK'

KARABURUN Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan "İlçemize TOKİ tarafından sosyal konut adı altında yapılmak istenen bu konutlar dar gelirli vatandaşlarımıza hitap etmeyecek, üst gelir grubuna yönelen bir rant projesi olacaktır" açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine TOKİ, "İzmir'in Karaburun ilçesinde üst gelir grubu için konut yapılacağı" iddiasını yalanlamış ve "Henüz birr planlama ve projelendirilme sürci başlatılmamıştır" diyerek CHP'li Erdoğan) ı yalanlamıştı. Açıklamanın ardından tekrar konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yine TOKİ'yi suçlamaya çalışmıştı.

ŞENOL KANTÜRK